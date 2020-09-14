Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler Kumlubel Mahallesi Şeref ve Edipler Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Görkem Sokak, Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta asfalt çalışması yapıyor. Kaldırım, tretuvar ve bordür çalışmaları ise Esentepe Mahallesi Eğitimciler Parkı, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak, Çamlıca Mahallesi Alp ve Alpsoy Sokak, Zafer Mahallesi Derman Caddesi, Batıkent Mahallesi Derman, Kervan, Devran, Dedeler ve Karaca Sokak, Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi, Basay ve Erlik Sokak'ta devam ediyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Danişment, Karagözler, Alınca, Batıkent ve Sazova Mahallesi'nde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde üstyapı çalışmalarının süreceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Ertuğrulgazi Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Şirintepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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