Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda vezneye ulaşım kolaylığı sağlanıyor
Son Dakika Yaşam Tepebaşı'nda vezneye ulaşım kolaylığı sağlanıyor - Son Dakika

Tepebaşı'nda vezneye ulaşım kolaylığı sağlanıyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin mobil vezne tahsilat araçları, kentin birçok noktasında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı'nda vezneye ulaşım kolaylığı sağlanıyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin mobil vezne tahsilat araçları, kentin birçok noktasında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, 1-30 Kasım tarihleri arasında ödenen emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergisi ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için mobil vezne hizmeti sunuyor. Bu kapsamda mobil vezne tahsilat araçları kentin birçok noktasında hizmet veriyor. Engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Mobil Vezne aracı, belirlenen tarihlerde 08.30-12.00 ve 12.30-16.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak.


Öte yandan yetkilerin yaptığı açıklamada, aracın bulunacağı mahalleler ve tarihler ise şöyle bildirildi:


"18 Kasım Yeşiltepe, 19 Kasım Şarhöyük, 20 Kasım Esentepe, 21 Kasım Fevziçakmak, 22 Kasım Sazova, 25 Kasım Mamure ve Gazipaşa, 26 Kasım Şirintepe, 27 Kasım Yaşam Köyü (Aşağı Söğütönü) ve Güllük, 28 Kasım Işıklar, 29 Kasım Cumhuriye ve Sakintepe Mahallesi." - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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