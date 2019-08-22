Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda yabani ot temizliği sürüyor
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Tepebaşı'nda yabani ot temizliği sürüyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yabani otlar ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı'nda yabani ot temizliği sürüyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yabani otlar ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki rutin temizlik görevleri ile birlikte yabani otların biçim işlerini de hız kesmeden sürdürüyor. Daha temiz bir Tepebaşı için çalışmalarını bölge genelinde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, ekipler halinde kent merkezi ve kırsal mahallelerde çalışma gerçekleştiriyor. Gerek kaldırım kenarlarında, gerekse boş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken rutin temizlik çalışmaları da devam ettiriliyor. Mahalle sakinleri de yapılan temizlik çalışmalarından ötürü memnuniyetini belirtiyor.


Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine uymaları konusunda da ricada bulunuyor. Zamansız çıkarılan çöplerin olumsuz görüntüye ve kötü kokuya neden olduğuna dikkat çeken yetkililer, çöplerin 19.00 - 21.00 saatleri arasında çıkarılması gerektiğini hatırlatıyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
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