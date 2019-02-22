Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'ndan Çocuklara Moral Etkinliği

Tepebaşı'ndan Çocuklara Moral Etkinliği

5 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Bölümünde tedavi gören çocuklara moral konseri düzenledi.

Tepebaşı'ndan Çocuklara Moral Etkinliği, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Bölümünde tedavi gören çocuklara moral konseri düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde müzik eğitimlerine devam eden öğrenciler, tedavi gören çocuklar için moral etkinliği düzenledi. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Hadi Bizi Gönülden Destekle Ekibi ile düzenlenen etkinlikte, Amine Aygistova'nın verdiği eğitimlere katılan öğrenciler performans sergiledi. Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da hastanede tedavi gören çocuklar ile birlikte öğrencilerin seslendirdiği eserleri dinledi. Başkan Ataç daha sonra ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Elif Doyuk Kartal ile birlikte pediatri bölümünde yatılı olarak tedavi gören çocukları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocukların sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Programa katılan çocuklar ve aileleri de düzenlenen moral etkinliğinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:38 Kaynak: İHA

Yaşam
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