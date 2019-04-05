Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Tepebaşı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

15 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi, kurum ve yöneticilerin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine bir açıklama yaptı.

Tepebaşı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, kurum ve yöneticilerin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde aldığımız duyumlar ve ihbarlara göre belediyemizin ve yöneticilerimizin adı kullanılarak para toplandığı tespit edilmiştir. Belediyemizdeki hiçbir bürokratın ya da personelin para veya bağış toplaması söz konusu değildir. Bu dolandırıcılık olaylarına karşı yurttaşlarımızı uyarmayı bir borç biliyor, benzer olaylarla karşılaşan yurttaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek konuyu emniyet güçlerine bildirmesini rica ediyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:24 Kaynak: İHA

Tepebaşı, 3. Sayfa
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