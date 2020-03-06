Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği - Son Dakika

Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek duyarlılık örneği sergiledi.

Tepebaşı'ndan duyarlılık örneği, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek duyarlılık örneği sergiledi.


Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan ve kök hücre bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi. Belediye personeli, hizmet binasında düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın uzman personeli eşliğinde kan veren belediye çalışanları, herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tepebaşı, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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