Tepebaşı'ndan ekmek servisi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, ekmek almak isteyen vatandaşlar için 30 araç ile hizmet veriyor.



Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı ile birlikte ekmek almak isteyen vatandaşlara hizmet sağlamaya başladı. 30 araç ile ilçe genelinde hizmet veren ekipler, mahallelerde anons yaparak vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Evlere ekmek servisinden yararlanan vatandaşlar da hizmetten dolayı memnuniyetlerini iletti.



Yetkililer, ekmek servisi hizmetinin sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 gün boyunca devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR