Tepebaşı'ndan hoşaf ve ekmek ikramı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla vatandaşlara ekmek ve üzüm hoşafı ikram etti.

Espark AVM önünde gerçekleştirilen ikrama Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Başkan Ataç ikram ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir mücadele olarak tarihimize yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlarken, şehitlerimizi de anıyoruz. Çanakkale'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz savaş, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımları ve tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Bu onurlu zaferde Mehmetçiğimiz omuz omuza çarpışmış ve on binlercesi canını feda ederek bu topraklar için şehit olmuşlardır. Savaşın ve çatışmaların şiddetlendiği dönemlerde Mehmetçiğimizin mecburiyetten yemek zorunda kaldığı ekmek ve hoşaf da şanlı zaferimizin simgelerinden biridir. Biz de bu ikramımız ile şehitlerimizin hatırasını yaşatmak istedik" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi standından üzüm hoşafı ve ekmek ikramını alan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti belirtti. - ESKİŞEHİR