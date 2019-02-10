Tepebaşı'ndan Kan Bağışına Destek
1 saat önce
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi personeli Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Eskişehir Tepebaşı
Belediyesi personeli Kızılay
ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi. Belediye personeli, hizmet binasında düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın uzman personeli eşliğinde kan veren belediye personeli, herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğinin de altını çizdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:34 Kaynak: İHA
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