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Tepebaşı'ndan kardeş belediye Urla'ya ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kardeş belediye olan İzmir'in Urla Belediyesine ziyarette bulundu.

Tepebaşı'ndan kardeş belediye Urla'ya ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kardeş belediye olan İzmir'in Urla Belediyesine ziyarette bulundu.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Urla'yı ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Ataç'a, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ve Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hatice Canan Adlım da eşlik ederken; Ataç ve beraberindekileri Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ağırladı. Başkan Oğuz, "Kardeş Belediyemizin Başkanını kentimizde misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Bugün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Başkanı çok değerli büyüğüm Ahmet Ataç ve beraberindeki heyet ile bir aradayız. İlçeler arasındaki dostluğumuzun ve işbirliğinin her geçen gün artacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim" dedi.


Başkan Ataç ise "Bugün kardeş belediyemiz Urla'da olmaktan dolayı çok memnunuz. Kardeş belediyelerimiz ile yakın ilişkiler ve verimli işbirlikleri kurmanın önemine inanıyorum. Urla ile de başarılı işlerin temelini atacağımızı düşünüyorum. Gösterdiği misafirperverlik için Burak Oğuz'a teşekkür ederim" diye konuştu.


Daha sonra Başkan Oğuz ve Başkan Ataç Urla'da yer alan tarihi ve turistik yerleri gezdi. Malgaca Pazarı, Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, Arditi Köşkü, Sanat Sokağı ve Necati Cumalı Anı Evi'ni gezen heyet son olarak Urla Kadın Kooperatifini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, İzmir, Urla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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