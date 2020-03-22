Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı - Son Dakika

Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesinin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesinin temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunu da kanıtlıyor. Ambalaj atıklarının (plastik, cam, kağıt, karton, metal, kompozit), bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) ve tekstil atıklarının toplama işlemlerini gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, her bir atık grubu için uygun aparatları vatandaşların kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirdi. Hizmet veren 252 adet kumbara, 145 adet kafes, 27 adet pet şişe toplama aparatı, 54 adet cam şişe toplama aparatı ve 15 bin kutu, tekstil atıkları toplama sisteminde 127 adet kumbara, atık pil toplama sisteminde 677 adet kutu, AEEE toplama sisteminde 1 adet kumbara ve 93 adet kutu atıkların toplanması için sisteme dahil edildi.


Tonlarca atık kazanıma dönüştü


2009 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 83 bin tona ulaştı. Muhtarlıklarda, Belde Evleri'nde, okullarda, camilerde ve çeşitli kurum, kuruluşlarda bulunan bitkisel atık yağ toplama noktalarında ise bin 350 ton bitkisel atık yağ toplandı. Ayrıca 23 ton atık pil, 476 ton tekstil atığı ve 10 ton AEEE toplanarak ülke ekonomisine fayda sağlandı. Toplanan 83 bin ton ambalaj atığı ile 275 milyon KWH elektrik tasarrufu elde edilirken, 1 milyon 900 bin ton CO oluşumu engellendi. - ESKİŞEHİR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor         
11:45
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tepebaşı'ndan ülke ekonomisine katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]