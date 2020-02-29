Tepebaşı'nın destek eğitimleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı'nın destek eğitimleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Tepebaşı'nın destek eğitimleri yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen destek eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı'nın destek eğitimleri yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen destek eğitimleri yoğun ilgi görüyor.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları'na (THU) katılan gönüllüler, verdikleri destek eğitimleriyle ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişimine yardımcı olmayı sürdürüyor. Topluma Hizmet Uygulamaları; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden öğrencilerin katılımı ile ortaokul ve lise öğrencileri için Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2012 yılından beri koordine edilen bir toplumsal gönüllülük programı olarak devam ediyor. Gençlik Merkezlerine, THU kapsamında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2020 Bahar Döneminde 300'e ulaşırken, 2012 yılından beri katılan toplam öğrenci sayısı ise 2 bin 100 oldu.


Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen 15 destek eğitim programı ise, THU öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Gönüllü öğrenciler, destek programları kapsamında Türkçe, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar olan çocuklara eğitim veriyor. Hafta içi 18.00-20.00 ve hafta sonu 14.00-17.00 saatleri arasında devam eden okula destek programlarına, 2020 bahar döneminde toplamda 110 ortaokul ve lise öğrencisi kayıt yaptırdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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