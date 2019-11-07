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Son Dakika Yaşam Tepebaşı'nın en güzel fotoğrafları belirlendi

Tepebaşı'nın en güzel fotoğrafları belirlendi

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliği ile 2015 yılından bu yana 5'inci kez gerçekleştirilen ve bu yıl üç kategoride düzenlenen fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Tepebaşı'nın en güzel fotoğrafları belirlendi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliği ile 2015 yılından bu yana 5'inci kez gerçekleştirilen ve bu yıl üç kategoride düzenlenen fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.


Instagram platformu üzerinden düzenlenen yarışmada Tepebaşı İlçesi'ndeki doğal, kültürel ve sosyal yaşamı anlatan kareler yarıştı. 'Tepebaşı kırsalda yaşam', 'Kent ve pişmiş toprak kültürü' ve 'Kent yaşamı ve bisiklet' başlıklarında 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya 400'e yakın eser başvurdu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Neslihan Özcan, EFSAD Başkanı Gökhan Deniz Dinçer ile dernek yönetim kurulu üyeleri Elif Canarslan, Semra Bayar ve Özer Gök'ten oluşan jürinin zorlu değerlendirmesinin ardından 3 eser birincilik ödülünün sahibi oldu. 35 eser ise sergilemeye değer bulundu.


Yerel yönetimler arasında önde gelen adreslerden biri olan Tepebaşı Belediyesi'nin resmi instagram hesabı olan @Tepebasibeltr üzerinde gerçekleşen yarışmada Kent ve pişmiş toprak kültürü kategorisinde Hüseyin Selçuk Kıray, Kent yaşamı ve bisiklet kategorisinde Aleksandra Denizli ve Tepebaşı kırsalda yaşam kategorisinde Yasin Demirbilek birinciliği kazanan isimler oldu.


Konu ile ilgili konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi fiziki şartları yaşanabilir hale getirmenin yanı sıra kent yaşamına, sosyal hayata, çevre ve yeşil enerjiye, akıllı kent uygulamalarına dair pek çok proje ile yurttaşlarımızın büyük ilgisini çekiyor. Tepebaşı artık, 'Hayat Tepebaşı'nda' sloganı ile anılmaya başladı. Yarışmamıza katılan tüm yurttaşlarımıza, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği'ne ve jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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