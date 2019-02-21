Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nın Oto Pazarına İlgili Sürüyor

Tepebaşı'nın Oto Pazarına İlgili Sürüyor

39 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, Eskişehirlilerin akınına uğramaya devam ediyor.

Tepebaşı'nın Oto Pazarına İlgili Sürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, Eskişehirlilerin akınına uğramaya devam ediyor. Pazar günleri faaliyet gösteren tesiste ortalama 600-650 araç görücüye çıkıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Muttalip mevkiinde faaliyet gösteren otomobil pazarı, açıldığı günden itibaren yoğun talep görüyor. İkinci el otomobil pazarı, ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Diğer yandan tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 TL bedel karşılığında hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Yaşam
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