Tepebaşı'nın özel sporcusu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tepebaşı'nın özel sporcusu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika Spor

Tepebaşı'nın özel sporcusu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

10 dakika önce

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcu Göktan Işın, 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı'nın özel sporcusu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı, System.String[]

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcu Göktan Işın, 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular elde ettikleri başarılar ile Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.3 yıldır Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü özel sporcularından olan 2001 doğumlu Göktan Işın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 17-19 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda birçok başarı elde etti. Işın; 50 metre kelebek kategorisinde 3.'lük, 200 metre serbest kategorisinde 2.'lik, 50 metre serbest kategorisinde 4.'lük, 200 metre kelebek kategorisinde 1.'lik, 100 metre serbest kategorisinde de 3.'lük, 200 metre ferdi karışık kategorisinde 2.'lik, 50 metre sırtüstü kategorisinde 3.'lük ve 100 metre kelebek kategorisinde 3.'lük başarısı gösterdi.


Göktan Işın, elde ettiği başarılı neticeler ile ilerleyen tarihlerde düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılarak Eskişehir'i temsil etmeye de hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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