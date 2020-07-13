Tepebaşı'nın yüzücüleri antrenmanlara başlıyor - Son Dakika

Tepebaşı'nın yüzücüleri antrenmanlara başlıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeleri yapılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde antrenmanlarına başlıyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeleri yapılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde antrenmanlarına başlıyor.

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Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirlerini alarak yüzücülere ev sahipliği yapacak. Her yıl Tepebaşı'nı ve Eskişehir'i, bölge ve Türkiye şampiyonalarında başarı ile temsil eden Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan yönetmeliklere göre düzenlemelerin yapıldığı merkezde, 14 Temmuz Salı günü itibariyle yeniden antrenmanlarına başlıyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kulüp sporcularının antrenmanlarıyla birlikte pandemi sürecinde çalışmalara katılamayan merkeze kayıtlı yetişkin üyelerin telafi derslerinin de başlayacağını belirtirken, telafi dersleri bitene kadar yeni kayıt alınmayacağını duyurdu. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tepebaşı'nın yüzücüleri antrenmanlara başlıyor - Son Dakika
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