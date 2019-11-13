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Tepebaşı Öğretmenler Voleybol Takımı, Ege Bölgesi şampiyonu oldu
6 saat önce
Tepebaşı Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Voleybol Takımı, Ege Bölgesi şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Tepebaşı Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Voleybol Takımı, Ege Bölgesi şampiyonu oldu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarında Tepebaşı ekibinin, İzmir takımı ile finalde karşılaştığı bildirildi.
Eskişehir ekibinin, rakibini yenerek Ege Bölgesi şampiyonu olduğu aktarılan açıklamada, takımın Eskişehir'i, Ankara'da yapılacak Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandığı duyuruldu.
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