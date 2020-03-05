Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik koronavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tepebaşı personeli koronaya karşı bilgilendirildi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik koronavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Erdoğan, personele yeni tip koronavirüse ilişkin aktarımlarda bulundu. Virüsün bulaşma yolları ve korunma önlemleri gibi konulara değinen Dr. Erdoğan, her bireyin alması gereken tedbirlerden de bahsederek, "Toplu yaşam alanlarında bulunan bireylerin enfeksiyonlara karşı bilinçli davranması büyük önem taşıyor. Vaka rastlanan ülke ve ölüm sayısı giderek artıyor. Peki, bu virüsten bu kadar korkmalı mıyız? Önemsemeliyiz, gereken önlemleri almalıyız ancak korkmamalıyız. Hastalığın ölüm oranı çok düşük diyebiliriz, yüzde 2-3 seviyelerinde. Koronavirüs de dahil olmak üzere en önemli etken güçlü bir bağışıklık sistemimizin olması. Güçlü bağışıklık sistemi için de sağlıklı beslenme çok önemli. Yeterli uykuyu uyumak çok önemli. Psikolojik yönetim, pozitif enerji çok önemli. Ayrıca gerekli tetkikler var, bağışıklık sistemimizi etkileyebilecek faktörleri takip etmeliyiz. Örneğin kan değerleri gibi virüsten korunmak adına ise el hijyeni, maske takmaktan bile daha önemli. Sürekli ellerimizi yıkamalıyız, çünkü günlük hayatta birçok yere dokunuyoruz" dedi.


Bilgilendirme toplantısı, katılımcı personelin sorularının yanıtlanması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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