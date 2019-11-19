Son Dakika Haberleri: Tepebaşı personeline iş sağlığı eğitimi
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Tepebaşı personeline iş sağlığı eğitimi

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlerle, belediye personelleri iş sağlığı konusunda bilinçlendiriyor.

Tepebaşı personeline iş sağlığı eğitimi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlerle, belediye personelleri iş sağlığı konusunda bilinçlendiriyor.


Tepebaşı Belediyesi, bünyesinde yer alan personellerine yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Son olarak eğitimler kapsamında kadrolu ve Tepebaşı A.Ş. bünyesinde bulunan personele, Belediye Meclis Salonunda "Temel İş Sağlığı Eğitimi" veriliyor. İşyeri Hekimi Dr. Hidayet Açar tarafından verilen eğitimde personel; meslek hastalıklarının sebepleri, ilkyardım, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim konularında bilgilendiriliyor.


Diğer yandan 15 Kasım'da başlayan ve hafta içi her gün verilen eğitim, 29 Kasım Cuma günü sona erecek - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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