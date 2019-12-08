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Tepebaşı personeline yangın eğitimi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

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Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Personeller eğitim çalışmasının ardından yangın tatbikatında ateş söndürdü.


Tepebaşı Belediyesi personeli, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği oluşturulan "Acil Durum Eylem Planı" çerçevesinde yangınla mücadele eğitimi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Dairesi tarafından "Yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, itfaiye ile işbirliği" konularında birimlerden görevlendirilen personele eğitim verildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimin ardından, yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Büyükşehir İtfaiye Eğitim Dairesi yetkililerinin önlemleri çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi personeli, yangın söndürme tatbikatı yaptı. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, yasanın gerekliliklerini titizlikle uygulayan Tepebaşı Belediyesi, bu alanda gerekli olan tüm eğitimler ile personelini bilinçlendirmeye devam edecek. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, İtfaiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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