Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Projeleri Türkiye'ye Örnek Oluyor

Tepebaşı Projeleri Türkiye'ye Örnek Oluyor

51 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Görme Engelliler Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile kahvaltıda buluştu.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Görme Engelliler Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile kahvaltıda buluştu.

Gökkuşağı Kafe'de gerçekleştirilen buluşmaya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, GÖRSEM Görme Engelliler Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Selahattin Oktay ve çok sayıda görme engelli birey ile aileleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan GÖRSEM Şube Başkanı Oktay, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ederek, "Bugün Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın sayesinde bir araya geldik. Başkanımıza ve personeline çok teşekkür ediyoruz. Kendisine hiçbir zaman desteğini esirgemediği için teşekkür ediyoruz. Biz de her zaman Ahmet Ataç'ın yanındayız" diye konuştu.

"Engelli vatandaşlarımız bizler için çok kıymetli"

Başkan Ataç, konuşmasında engelli bireyler için Tepebaşı Belediyesi'nin geliştirdiği projelerin Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır sizlerle son derece güzel ilişkiler içindeyiz. Sizlerin hayatınızı daha güzel ve rahat biçimde sürdürebilmeniz bizler için çok önemli. 1999'dan beridir de GÖRSEM Derneği ile yakın ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Tepebaşı'nda sizlerin desteği ile tekrar seçileceğiz ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz; görme engelli vatandaşlarımız için Türkiye'de bir ilk olacak huzur evi projemiz var. Küçük bir proje gibi gelse de ülkeye örnek olabilecek bir proje. Zaten Tepebaşı Belediyesi'nin engelli vatandaşlarımız için yaptığı her iş örnek oluyor, biz hayata geçirdikten sonra başka illerde benzerleri yapılıyor. Biz bundan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Engelli vatandaşlarımız bizler için çok kıymetli. Ben her yerde söylüyorum, engellilere üzülmek bir işe yaramaz; engellileri öncelikle içimize alacağız ve engelleri kaldırmaya kafalardan başlayacağız. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum, hep birlikte güzellikleri paylaşmaya devam ettiğimiz yarınlar diliyorum" dedi.

Başkan Ataç'ın dernek üyeleri ile tek tek selamlaşarak sohbet ettiği etkinlikte, dernek üyeleri de Ataç'a verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. Buluşma, çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Yaşam
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