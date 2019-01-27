Tepebaşı Şoförleri Trafik Eğitiminde
36 dakika önce
Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel trafik kuralları ve riskler eğitimine katıldı.
Tepebaşı
Belediyesi'nde görevli şoförler, Eskişehir
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel trafik kuralları ve riskler eğitimine katıldı.
Tepebaşı Belediyesi'nde görevli araç şoförleri için genel trafik kuralları ve riskler hakkında eğitim düzenlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde polis memurları tarafından genel trafik kuralları ve riskler, görseller eşliğinde ele alındı. Trafik konusunda detaylı bilgiler verilen eğitim çalışmasında, belediye şoförlerinden gelen sorular da yanıtladı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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