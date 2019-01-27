Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Şoförleri Trafik Eğitiminde

Tepebaşı Şoförleri Trafik Eğitiminde

36 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel trafik kuralları ve riskler eğitimine katıldı.

Tepebaşı Şoförleri Trafik Eğitiminde, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel trafik kuralları ve riskler eğitimine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nde görevli araç şoförleri için genel trafik kuralları ve riskler hakkında eğitim düzenlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde polis memurları tarafından genel trafik kuralları ve riskler, görseller eşliğinde ele alındı. Trafik konusunda detaylı bilgiler verilen eğitim çalışmasında, belediye şoförlerinden gelen sorular da yanıtladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam
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