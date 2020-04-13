Tepebaşı sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor - Son Dakika

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Tepebaşı sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor
7 saat önce
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sokaklarda yiyecek hayvanlar için mama bırakıyorlar.
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sokaklarda yiyecek hayvanlar için mama bırakıyorlar.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve kırsal bölge ayırımı yapmadan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlar dışarı çıkmazken, sokak hayvanları da bu durumdan etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bunu engellemek için var gücüyle çalışan belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su kabı koyarak patili dostlarımızın aç kalmasını engelliyor. Hayvanlara mama veren ekipler, aynı zamanda onları severek sokak hayvanlarını unutmadıklarını gösteriyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:42 Kaynak: İHA
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