Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde fikir atölyesi - Son Dakika
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Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde fikir atölyesi

7 saat önce

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde "Partibridges-Katılım Köprüsü" projesi kapsamında düzenlene Fikir Atölyesi, 25 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde fikir atölyesi, System.String[]

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde "Partibridges-Katılım Köprüsü" projesi kapsamında düzenlene Fikir Atölyesi, 25 katılımcı ile gerçekleştirildi.


Uluslararası ortaklı bir proje olan Katılım Köprüsü kapsamında sesi az duyulan bireylerin, sivil ve sosyal katılımının artırılarak, yerelde ve Avrupa düzeyinde bir eğitim modülü oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenen Katılım Köprüsü - Fikir Atölyesi etkinliği, 25 katılımcı birey ile gerçekleştirildi. Etkinlikte çok çeşitli yaş aralığı ve sosyal kesimlerden katılımcılar, ilk olarak kendilerinden bahsetti. Ardından dağıtılan balonlara isimlerini ve kendilerini anlatan bir kelimeyi yazan bireyler, bu balonları havaya attı. Bir başka katılımcının balonunu alan her birey, elindeki balonun kime ait olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Katılımcıların empati yaparak başka bireyleri tanımaya çalışmalarını hedefleyen atölyede daha sonra "Küreselleşme ve Sosyal Entegrasyon", "Sosyal Dışlanma ve İçerme", "Ayrımcılık-Kutuplaşma ve Nefret Söylemi" ile "Farklılık ve Çeşitliliğin Gücü" başlıkları ele alındı. Bireyler, çeşitli ön yargılardan dolayı sosyal hayata katılmakta zorluk çektikleri nedenler üzerine görüşlerini paylaştı. Mültecilerin de yer aldığı atölyede, farklılığın ve çeşitliliğin gücü üzerinde duruldu.


Partibridges - Katılım Köprüsü Projesi


"Partibridges-Katılım Köprüsü Projesi" 2019-2021 yılları arasında 4 ülkeden üniversitenin akademisyenleri ve gençlik çalışmalarıyla ilgilenen dernek ve kurumlarının katılımıyla, sesi az duyulan gençlerin sivil ve sosyal katılımını arttırmayı amaçlayan, yerelde ve Avrupa düzeyinde bir eğitim modülü oluşturmayı hedefliyor. 4 üniversite (Türkiye - Yeditepe Üniversitesi/ İngiltere - Manchester Metropolitan Üniversitesi/ Portekiz - Nova de Lisboa Üniversitesi/ Fransa - Halk Sağlığı Yüksek Okulu) 6 dernek ve kurumun (Türkiye - Eksi 25 Derneği ve Tepebaşı Gençlik Merkezleri) temsilcileri de araştırmacı olarak projede yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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