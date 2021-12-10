Tepebaşı, Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nün mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Eskişehir'in merkez Tepebaşı Belediyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde uygulanan akıllı şehir projesi "REMOURBAN" ile Energy Globe Vakfı'ndan aldığı Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Energy Globe Vakfı bu yıl 22'ncisi verilen Ulusal Enerji Küresi Ödülü'ne Melih Savaş Yaşam Köyü'nde uygulanan akıllı şehir projesi "REMOURBAN" ile sahip olan Tepebaşı Belediyesi ödülü geçen hafta düzenlenen törenle aldı.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle ödülü Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek'ten alan ve konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesinin proje kapsamında, var olan bir bölgeyi sosyal bir oluşum için akıllı dönüşüm çerçevesinde yenilediğini kaydetti.

Yaşam Köyü'nde gençlerin, yaşlıların, engellilerin, Alzheimer hastalarının ve sanatseverlerin bir araya geldiği bir bölge oluşturduklarını ifade eden Ataç, şunları belirtti:

"Tepebaşı Belediyesi, proje kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan kazanılan 5 milyon avro hibe ile karbon salınımını azaltan 4 yüzde 100 elektrikli otobüs, 22 hibrit araç ve Paylaşımlı Bisiklet Sistemi'nde yer alan 30 bisiklet ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüs kullanan ilk belediyedir. Bu bizim prestij projemiz oldu ve projemiz ile iftihar ediyoruz. Türkiye'ye ilk kez bu ödülü getiren belediye olduk. Bu gurur tüm Eskişehir ve Türkiye'nin."