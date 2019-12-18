Tepebaşı ve Yazıcık kardeş belediye oluyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı ve Yazıcık kardeş belediye oluyor - Son Dakika

Tepebaşı ve Yazıcık kardeş belediye oluyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile Tokat-Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu'nu ağırladı.

Tepebaşı ve Yazıcık kardeş belediye oluyor, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz ile Tokat- Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu'nu ağırladı. Buluşmada Tepebaşı ve Yazıcık'ın, kardeş belediye olması için çalışma başlatılmasına karar verildi.


Başkan Ataç misafirlerine, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Durmaz ve Uzunoğlu da Ataç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Buluşmada ayrıca Başkan Ataç ile Başkan Uzunoğlu, iki kentin kardeş belediye olması için de çalışma başlatılmasını kararlaştırdı.


Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu değerlendirmesinde Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışmalarından faydalanacaklarını söyleyerek, " Eskişehir'de olmaktan son derece heyecanlıyım. Tepebaşı Belediyesi gibi bir yerel yönetim örneği ile kardeş belediye olacağımız için de çok mutluyum. Biz de sizleri Tokat'ta görmekten çok mutlu olacağız. Kardeş belediye olarak Tepebaşı'nın örnek çalışmalarından inşallah biz de faydalanacağız" dedİ


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise CHP'li yerel yönetimlerin iş birliğine dikkat çekerek, "Bugün Tokat'tan özel misafirlerimiz var. Yazıcık ile kardeş şehir ilişkileri kuracağız. Elimizden geldiği kadar iş birliği yapacağız. Her fırsatta ifade ediyorum; CHP'nin iktidarı, yerel yönetimler ile gelecek. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri ile belediye sayımızda artış yaşandı, bu bir iktidar yürüyüşüdür. Ben zaten, 'Yerele hakim değilsen, hiçbir yere hakim olamazsın' düşüncesinin doğruluğuna inanıyorum. Bu açıdan şanslı ve iyi bir noktadayız diye düşünüyorum. Bu şansımızı iyi kullanmalıyız. O açıdan büyük-küçük tüm belediyelerimizin iş birliği halinde, tecrübelerini paylaşması gerekir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Ziyaret sonunda Başkan Ataç konuklarına Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir kitabını armağan etti. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Tuncer Uzunoğlu, Tepebaşı, Yazıcık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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