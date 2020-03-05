Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor - Son Dakika

Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezinden, 2019 yılı içinde 25 bin 314 vatandaş yararlandı.

Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezinden, 2019 yılı içinde 25 bin 314 vatandaş yararlandı.


Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nden 2019 yılında toplam 25 bin 314 kişi yararlanırken, merkez özel bireylerin de vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Merkezde 2020 yılı Ocak-Mart dönemi zihinsel ve bedensel engelli kullanıcı sayısı 93'e ulaştı. Elde ettikleri dereceler ile Eskişehir'i başarı ile temsil eden özel sporcular Göktan Işın ve Serhat Emir Güngör de Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirdikleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezde yüzme antrenmanlarına devam eden özel sporcular, Su Sporları Merkezi'nde spor yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtiyor.


"Yüzmeyi çok seviyorum"


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 17-19 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda birçok derece elde ederek, Türkiye şampiyonasında Eskişehir'i temsil etmeye de hak kazanan Göktan Işın, "Burada spor yapmaya devam ediyorum, Milli Takım'a da girdim. Birçok yarışmaya katıldım ve iyi dereceler aldım. Çok çalışıyorum. Buradaki ortamı ve yüzmeyi çok seviyorum. Ahmet Ataç beni çok seviyor, gurur duyuyor. Ben de onu çok seviyorum. O mutlu olsun diye çok çalışıyorum" dedi.


"Hiç ayrılmak istemiyorum"


Bir diğer özel sporcu Serhat Emir Güngör de Su Sporları Merkezi'nde spor yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Burayı çok seviyorum, hocalarımı çok seviyorum. Burada yüzmek çok güzel, geldiğimde hiç ayrılmak istemiyorum. Tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum, burada yüzmek çok güzel" sözleri ile ifade etti.


"Ahmet Ataç çocuklarımıza sahip çıkıyor"


Özel sporcu Göktan Işın'ın babası Ramiz Işın ise merkezin özel bireyler ve aileleri için büyük bir imkan olduğuna dikkat çekerek, "Göktan'ı, sosyal olarak gelişmesi ve topluma karışabilmesi için yüzme sporuna yönlendirdik. Böyle bir tesisin varlığı bizim için çok büyük avantaj. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç, özel çocuklarımıza her zaman sahip çıkıyor, çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin bizleri kucaklaması, burada sunulan imkanlar mutluluk verici. Örnek teşkil eden bir yer. Tüm özel çocuk sahibi anne ve babalara bunu tavsiye ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz fakat çocuklarımızı eve kapatmamalıyız" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir'de ilk kez su samuru görüntülendi
Fizyoloji uzmanından sevindiren koronavirüs tespiti: Virüs Türkiye'de genlerden dolayı salgına neden olamaz Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! 5 partiden sadece İYİ Parti baraj altında kaldı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:31:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]