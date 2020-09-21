Tepebaşı zabıtası yeni yerinde hizmet verecek - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni hizmet noktasına taşınmaya hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, belirlenen yeni hizmet noktasına taşınacak. Uluönder Mahallesi Kamuran Sokak'ta yer alan yeni hizmet noktasını ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zabıta Müdürlüğünün yeni yerini inceleyen Başkan Ataç, yeni yerin hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Ataç, "Zabıta Müdürlüğümüz, yakın zamanda yeni yerinde hizmet verecek. Bu binamız da oldukça donanımlı ve personelimizin görevini layığı ile yapabileceği yeterliliğe sahip. Zabıtamız, kentimizin tüm sorunlarında çözüm amacı ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Bu yeni binanın da kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Ataç, personellere de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ESKİŞEHİR