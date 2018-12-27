Tepebaşı Zabıtası Yılbaşı Mesaisinde
2 saat önce
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Tepebaşı
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yılbaşı
akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan işyerleri üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakılıyor. Zabıta müdürlüğünce yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine dikkat çekilirken herhangi bir olumsuzlukta da 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına veya zabıta müdürlüğünün 0 (222) 320 14 14 numaralı telefonuna ulaşılması gerektiği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:22 Kaynak: İHA
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