Tepebaşı zabıtası yılbaşı mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı zabıtası yılbaşı mesaisinde - Son Dakika

Tepebaşı zabıtası yılbaşı mesaisinde

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yılbaşı dolayısıyla yoğunlaştırdı.

Tepebaşı zabıtası yılbaşı mesaisinde, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yılbaşı dolayısıyla yoğunlaştırdı.


Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde; işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakılıyor. Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına ulaşılması gerektiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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