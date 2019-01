Tepebaşında Bilgilendirme Toplantıları Sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sazova ve Zincirlikuyu Mahallesi sakini kadınlar ile bir araya geldi.

Başkan Ahmet Ataç, Sazova ve Zincirlikuyu Mahallesi sakini kadınlar ile bir araya gelerek Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Zincirlikuyu Belde Evi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra Zincirlikuyu Mahallesi Muhtarı Erdal Akkaya, Sazova Mahallesi Muhtarı Kamil Emre ve çok sayıda kadın katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Zincirlikuyu Mahallesi Muhtarı Erdal Akkaya, "Başkan Ahmet Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne bugün burada bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanırken, daha sonra konuşan Sazova Mahallesi Muhtarı Kamil Emre ise, "Tepebaşı Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetleriyle ülkemizde göz dolduran, ön sıralarda olan bir belediyedir. Tepebaşı Belediyemizin projeleri diğer illerde, ilçelerde örnek alınmaktadır. Başarılı çalışmalarından dolayı Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Tepebaşı yükselen bir değer"



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, belediye çalışmaları hakkında katılımcı kadınlara bilgiler verdiği konuşmasında, ilçenin her noktasına hizmet götürüldüğüne vurgu yaptı. Hizmetlerin ulaşmadığı hiçbir nokta olmadığına dikkat çeken Başkan Ataç, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana, Tepebaşı ilçesi yükselen bir değer haline geldi, tüm ülkeye örnek gösterilen bir ilçeyiz. Köylerimizin mahalle statüsüne geçerek bize bağlanması ile kırsal mahallelerimize de aksatmadan hizmet sunuyoruz. Bu hizmetler üstyapı çalışmaları ile sınırlı değil, sosyal hizmetlerimiz de sorumluluk alanımızdaki her yere gidiyor. Tepebaşı'nda yaşayan ve belediye çalışmalarından yararlanamayan, hizmet almayan hiçbir yer ya da vatandaşımız yok. Tepebaşı sadece rutin belediyecilik çalışmaları ile değil, sosyal belediyecilik anlayışı ile mutlu ve büyük bir aile haline geldi. Sosyal projelerimiz gencinden yaşlısına, engellisinden öğrencisine kadar toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklıyor. Tepebaşı'nda bu yüzden hayat var, her anlamda devam eden bir hizmet akışı var. Biz bugün yaptığımız işler ve hayata geçirdiğimiz projeler ile Türkiye'nin yanı sıra dünyada adımızı duyuruyorsak bunu sizlerin sayesinde başarıyoruz. Bizlere olan güveninizi asla boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Yine sizlerin desteği ile Tepebaşı'nı daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç konuşmasında Yaşam Köyü, temiz enerji çalışmaları, Engelliler Montaj Atölyesi, ilçeye kazandırılan spor merkezleri, Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Hanımeli Sokak ve Matematik Evi gibi çalışma ve projeler hakkında da katılımcılara geniş bilgiler verdi.



"Bizim merkezimizi öğrendiklerinde verdiğimiz hizmete inanamıyorlar"



Başkan Ataç, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü içindeki Alzheimer Konuk Evi hakkında da konuşarak, "Çağımızın amansız hastalıklarından biri olan Alzheimer'e yakalananların tedavisi için çaba harcıyoruz. Yaşam Köyü içindeki Alzheimer Konuk Evi, alanında çok önemli bir örnek. İlk olarak Eskişehir Alzheimer Derneği ile birlikte 2013 yılında açtığımız ve bugün Yaşam Köyü'nde 4 birimde hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konuk Evi'nde yatılı ve gündüz bakımı yapılan hastalarımız bulunuyor. Başka şehirlerde vatandaşlar, Alzheimer yakınlarını o kadar büyük maliyetler ile bakım altına alıyorlar ki. Bizim merkezimizi öğrendiklerinde verdiğimiz hizmete inanamıyorlar" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

