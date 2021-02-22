Tepebaşında sosyal mesafe denetimi yapıldı - Son Dakika

Tepebaşında sosyal mesafe denetimi yapıldı
22.02.2021 14:58
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bulunan mahalle ve caddelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya kalabalığı olan bölgelere yönelik ekip araçlarından sesli anonslar yapıldı. Yaya devriye ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. Öte yandan, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yüzlerce kişiye maske dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
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