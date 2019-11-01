Tepebaşında üstyapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, üstyapı çalışmaları kapsamında mahallelerde yoğun mesai yapıyor.



Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapısı sorunsuz bir Tepebaşı için yoğun mesai ile çalışmaya devam ediyor. Eşzamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, kent merkezi ve kırsaldaki 9 ayrı mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde asfalt dökme, Çamlıca ve Sazova Mahallelerinde asfalt yama, Ertuğrulgazi, Tunalı ve Zincirlikuyu Mahallelerinde onarım ve iyileştirme, Aşağısöğütönü ve Behçetiye Mahallelerinde ise kilit taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR