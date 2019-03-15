Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın (1)
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İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafo patlamasının ardından yangın çıktı.
İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafo patlamasının ardından yangın çıktı.
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, hastane tahliye ediliyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:53 Kaynak: DHA
Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
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