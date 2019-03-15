Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın (7) (Başhekim Açıklaması)

100 HASTA SPOR SALONUNA TAŞINDIİzmir'deki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de yoğun bakım servisi ve yemekhane bölümünün de olduğu A Blok'ta bulunan trafo merkezinde çıkan yangın sonrasında, tahliye edilen yaklaşık 300 hastanın 100'ü, hastanenin yanındaki...

100 HASTA SPOR SALONUNA TAŞINDI



İzmir'deki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de yoğun bakım servisi ve yemekhane bölümünün de olduğu A Blok'ta bulunan trafo merkezinde çıkan yangın sonrasında, tahliye edilen yaklaşık 300 hastanın 100'ü, hastanenin yanındaki Orhan Gazi Yiğitbaşı Çok Amaçlı Spor Salonu'na taşındı. Durumu ağır olan hastalar sedyelerle taşınırken, bazı hastalar yakınları tarafından sırtta götürüldü. Spor salonu içine yerleştirilen hastane yataklarına yatırılan hastalardan durumu ağır olanlara doktorlar ilk müdahalede bulundu. Diğer hastalar da ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Sevk işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



'HİÇBİR HASTAMIZ ZARAR GÖRMEDİ'



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, gidebilecek durumda olan hastaları evlerine gönderdiklerini söyleyerek, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Duman tahliye edildi. A Blok bu yangından etkilendi. Elektrik kesildiği için ameliyatlarımız durduruldu. Bunun yanı sıra dahiliye ve ortopedi servislerinde yatan hastalarımızı tahliye ettik. Bu hastalarımızın çevredeki diğer hastanelere sevki için çalışıyoruz. Durdurduğumuz 15 ameliyatı o bölgede elektrik kesilmediği için tamamlayabildik. Yoğun bakımdaki hastalarımız herhangi bir zarar görmedi. Şu anda hastanemizde canla başla çalışıyoruz. Sevindirici olan hiçbir hastamızın zarar görmemesi" dedi.



Taylan YILDIRIM- Davut CAN- Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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