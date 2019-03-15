Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Yangın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında tahliye edilen hastaların tedavi gördükleri birimlere transferi sağlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında tahliye edilen hastaların tedavi gördükleri birimlere transferi sağlandı.



İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Anıl Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik panosundan çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.



Yangından sonra oluşan yoğun duman tahliyesinin kısa sürede tamamlandığını belirten Esen, şunları ifade etti:



"Duman tahliyesi sırasında hastanemizin diğer bölümlerine aktardığımız hastalarımızın yataklarına geri transferleri tamamlandı. Hastalarımızın vizitleri yapılıyor. Hastanemizde şu anda durum stabil. Yoğun bakımdaki 5 hastamızın diğer yoğun bakımlara nakilleri yapıldı. Yangın yemekhanenin olduğu birimde çıktığı için ameliyathanelerin bulunduğu bölgede herhangi bir sıkıntımız yok."



Anıl, yangından sonra başka hastanelere hasta göndermediklerini söyledi.



Bu arada yetkililerin yangının çıktığı elektrik panosundan incelemesi devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 müfettiş de çalışmalarına başladı.



SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok'ta elektrik panosunda çıkan yangın sonrası bazı hastalar tahliye edilmişti.

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