Tepecik Mahallesi'nin Deresi Temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde bulunan derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek dereleri güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde bulunan derede olası su taşkınlarını engellemek adına 2 buçuk kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ ekipleri dere içerisinden çıkan malzeme ile dere çevresine set oluşturarak arazisi bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamalarının da önüne geçilecek.

"MASKİ talebimizi hemen yerine getirdi"

Tepecik Mahalle Muhtarı Muammer Berilğen, "Mahallemizden geçen derede su akışını engelleyen yabani otlar ve yağışların çok olması sebebiyle dere yatağında birikmiş olan toprak taşkına neden oluyordu. Tarlalarımız ve bağlarımız bu taşkından olumsuz etkilenmeye başladı. Arazilerimize giremez olduk. Deremizin temizliği için MASKİ'ye başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar talebimizi hemen yerine getirerek deremizi temizlemeye başladılar. MASKİ ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmasıyla mahallemiz ve arazilerimiz taşkından kurtulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.