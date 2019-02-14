Tepecik Mahallesi'nin Deresi Temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde bulunan derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek dereleri güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde bulunan derede olası su taşkınlarını engellemek adına başladığı 2 buçuk kilometrelik temizlik çalışmasına aralıksız devam ediyor. MASKİ ekipleri dere içerisinden çıkan malzeme ile dere çevresine set oluşturarak arazisi bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamalarının da önüne geçiliyor.

"MASKİ sayesinde rahatça arazilerimize girebileceğiz"

Tepecik Mahalle Muhtarı Muammer Berilğen, "Mahallemizden geçen derede MASKİ tarafından başlatılan dere temizliği hızlı bir şekilde devam ediyor. Dere yatağında birikmiş olan ve suyun akışını engelleyen toprak temizleniyor. Aynı zamanda ne kadar pislik ve yabani ot varsa yok ediliyor. Çalışma tamamlandığında tarlalarımız, bağlarımız ve hanelerimiz taşından kurtulacak. Aşırı yağışlarda inanılmaz sıkıntı yaşıyorduk. Çok şükür bu sıkıntımız gideriliyor. Bundan sonra rahatça arazilerimize girebileceğiz. Çalışmalardan memnunuz. Her zaman bizlerin yanında olan Cengiz Başkanımızın bizde her daim yanındayız. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.