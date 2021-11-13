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TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR - Son Dakika

TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR

13.11.2021 09:26

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu (71), araç yolu olmayan sarp arazideki evine döşediği 110 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlıyor.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu (71), araç yolu olmayan sarp arazideki evine döşediği 110 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlıyor. Uzaktan kumandalı elektrikli vagona binen Kadıoğlu, yaklaşık 80 derece eğimli fındık bahçesinden geçerek 2,5 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor. Kadıoğlu, Görenler çok heyecan verici olduğunu söylüyor dedi.

Çifteköprü Mahallesi'nde yaşayan makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, sarp arazideki evine araç yolu olmayınca kolayca inip çıkabilmek için ilginç bir çözüm yolu buldu. Fındık bahçesine 110 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Kadıoğlu, elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlamaya başladı. Uzaktan kumandalı elektrikli vagona binen Kadıoğlu, yaklaşık 80 derece eğimli fındık bahçesinden geçerek 2,5 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor. Kadıoğlu, yavaş kalkış, hız kontrol ve ani fren sistemleri de entegre ettiği vagonla misafirlerini de evine taşıyor.

'GÖRENLERE ÇOK TUHAF GELDİ'

Bölgenin zorlu coğrafyasının kendilerini böyle bir fikir bulmaya mecbur bıraktığını belirten Kadıoğlu, Baba-dede yadigarı evimize sahip çıkmak istedik. Ama buraya araç yolu yok. Mesleğimiz olduğundan akılımıza böyle bir ulaşım aracı yapma fikri geldi. Tamamen kendi araştırmalarım ve tasarımım. Buranın coğrafyası mecburen bu. Görenlere çok tuhaf geldi. Bunu yaptırmak isteyenler de oldu dedi.

'ELEKTRİK KESİLSE SADECE DURUR'

Düzeneği anlatan Kadıoğlu, Teknik birçok özellikleri var. Çalışırken tek halat kesilirse kaza olur. Elektrik kesilse sadece durur, bir aksilik olmaz. Burada ev yapacakken ayak basacak kadar düz yer yoktu. Bu makine olmasaydı bunları yapmak mümkün değildi. Misafirlerimiz oluyor; hanıma diyorum 'al kumandayı sen in, al gel'. Böyle olunca itimat oluyor. Çok heyecan verici olduğunu söylüyorlar diye konuştu.

TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR
TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR

Kadıoğlu, Tragger, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEPEDEKİ EVİNE VAGONLU RAYLI SİSTEMLE İNİP ÇIKIYOR - Son Dakika
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