Tepegöz güvenlik aynası tekrardan aynı yerini aldı - Son Dakika

Tepegöz güvenlik aynası tekrardan aynı yerini aldı
18.05.2021 10:21
Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde araç dönüşlerinde emniyeti sağlamak amacıyla kullanılan ve belirlenemeyen nedenden ötürü bulunduğu yerden kaldırılan tepegöz güvenlik aynası yenilendi.
Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde araç dönüşlerinde emniyeti sağlamak amacıyla kullanılan ve belirlenemeyen nedenden ötürü bulunduğu yerden kaldırılan tepegöz güvenlik aynası yenilendi.
Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde yer alan ve sürücülere dönüş yaparken kolaylık sağlayan tepegöz güvenlik aynası bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Araç sürücülerine geniş görüş açısı sağlayan güvenlik aynası daha önceden de kırılmasıyla gündeme gelmişti. İHA'nın ulusal medyaya yansıyan haberinin ardından tepegöz güvenlik aynası yenilendi. Yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler artık bölgede daha güvenli bir şekilde dönüş yapabiliyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor