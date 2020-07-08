Tepelik alandan düşen kaya ve toprak yolu kopadı - Son Dakika

Tepelik alandan düşen kaya ve toprak yolu kopadı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle zemini yumuşayan tepelik alandan kopan kaya ve toprak parçaları, karayoluna düştü. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Alaşehir- Kiraz karayolu Uluderbent Mahallesinde şiddetli yağmur sonrası, tepelik alanda zemini yumuşayan toprak ve kaya parçaları, yola düştü. Saat 02.00'den itibaren yol, her iki yöne ulaşıma kapandı. Yoldan geçemeyen araçlar, kuyruk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye, karayolu ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol, 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu ise yol açılınca kısa sürede sona erdi.