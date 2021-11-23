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Teperik'te HİS Göleti Temizlendi - Son Dakika

Teperik'te HİS Göleti Temizlendi

23.11.2021 16:57
Teperik'te HİS Göleti Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Teperik Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince mahalle muhtarları ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Demirci ilçesine bağlı Teperik Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışma yapılan göletlerden yaklaşık 1000 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik ve bakım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Teperik'te HİS Göleti Temizlendi - Son Dakika


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