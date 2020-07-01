Tepetaklak: Joe Hart

Joe Hart, mükemmel bir kaleciydi ve hâlen daha bir potansiyelden bahsetmek mümkün. Ancak, İngiltere Milli Takımı'nda eldivenleri 75 kez giyen Hart, son 12 aydır yedek kulübesinden dışarıya çıkamadı.

7 Ağustos 2018'de Burnley'e transfer olan Hart'ın kulübüyle olan sözleşmesi yarın sona erecek ve yeni bir sözleşme imzalamayacak.

BBC'ye konuşan 33 yaşındaki kaleci, "Şu anda panik içerisinde değilim." dedi.

"İnsanlara bakıyorum ve benim hakkımda biraz saçma youmlar yaptıklarını görüyorum. Gençken bana, 'Süper yıldız' diyenler şu an kariyerimin bittiğini düşünüyor. Kalecilik sadece fiziksel olarak değil; mental olarak da mükemmeliyet isteyen bir şey. Ben fiziksel olarak birkaç alanda berbatım fakat mental sağlığım, maç motivasyonum çok yüksek.

"İnsanlardan sadece tek bir şey istiyorum, bana inanın."

Shrewsburry doğumlu Hart, profesyonel kariyerine 2003'te doğduğu şehrin takımında başlamıştı.

2006'da Manchester City'le sözleşme imzalamış ve 31 Mayıs 2010'a kadar başka takımlara kiralanmıştı.

2010 ile 2016 yılları arasında City kalesini korudu. 2016-2017'yi Torino'da, ertesi sezonu West Ham'da ve son iki sezonu Burnley'de geçirdi.

Hart'ın şu anki güncel piyasa değerininn 1,5 milyon ile 2,5 milyon avro arasında olduğu söyleniyor.