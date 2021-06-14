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Tepetarla Mahallesinde beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Tepetarla Mahallesinde beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı

14.06.2021 10:32
Tepetarla Mahallesinde beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Tepetarla Mahallesi muhtarı Hasan Tabiloğlu, geçen yıl asfaltlanan mahalle içi yol çalışmasından sonra beton yaya yolu çalışmasının da tamamlandığını söyledi.

Muhtar Tabiloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı kaldırım çalışmasının mahalle halkının da katkıları ile kısa sürede tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Talebimiz doğrultusunda Tepetarla Mahallemizde yol terki yapılmış olan yerlerdebaşlatılmış olan beton yaya yolu çalışması da tamamlandı. Mahalle içinden geçen eski Adapazarı Karasu karayolu boyunca 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda beton yaya yolunun yapımında öncelikle isteklerimize anında cevap veren ve çalışmalarımızda yanımızda olan Sakarya Büyüksehir Belediye başkanımız Ekrem Yüce'ye, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya, SASKİ Karasu- Kocaali Şube Müdürü Ömer Babalıoğlu'na, bu konudaki talebimizi dinleyen ve değerlendiren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Atilla Turan'a, Yol Yapım Şube Müdürü Suat Etik ve Yol Yapım Şubesi Kontrol Şefi Oğuzhan Güler'e teşekkür ediyorum. Ayrıca mahalle halkımızın da bu süreçte bu çalışmamıza çok önemli katkılarının olduğunu belirtmek isterim. Birçok vatandaşımız beton yaya yolu için yerlerini verdi, duvarlarını yıktı, meyve veren ağaçlarını kesti. Bu çalışmamızda kamu-vatandaş işbirliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Önümüzdeki günlerde daha yaşanabilir bir Tepetarla için yeni çalışmalarımız devam edecek.".

Tepetarla Mahallesinde beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Atilla Turan, İshak Sarı, Örnekköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tepetarla Mahallesinde beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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