Tepeyi İkiye Bölen Kaçak Kazıda Anıt Mezar Ortaya Çıktı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.



Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapıldığını belirleyerek, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, anıt mezar bulundu. Kaçak kazı sırasında zarar gören anıt mezarın Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı

İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı

Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi