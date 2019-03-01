Son Dakika Haberleri: Tepeyi İkiye Bölen Kaçak Kazıda Anıt Mezar Ortaya Çıktı

Tepeyi İkiye Bölen Kaçak Kazıda Anıt Mezar Ortaya Çıktı

12 dakika önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.

Tepeyi İkiye Bölen Kaçak Kazıda Anıt Mezar Ortaya Çıktı, System.String[]
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapıldığını belirleyerek, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, anıt mezar bulundu. Kaçak kazı sırasında zarar gören anıt mezarın Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:01 Kaynak: DHA

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