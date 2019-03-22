Son Dakika Haberleri: Tepeyi Park Yapmak İçin Çalışıyorlar

Tepeyi Park Yapmak İçin Çalışıyorlar

49 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanönü Mahallesinde uzun zamandır atıl duran tepeyi park alanı için uygun hale getiriyor.

Tepeyi Park Yapmak İçin Çalışıyorlar, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanönü Mahallesinde uzun zamandır atıl duran tepeyi park alanı için uygun hale getiriyor.

Gömece lojmanları karşısında bulunan Eskişehir Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı arkasındaki 11 metrelik tepe Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından park alanı yapılabilmesi için uygun hale getiriliyor. Tepenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygun hale getirilmesinin ardından Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bölgeye modern bir park kazandırılacak.

Çalışmalarda ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol çalışması da gerçekleştiriliyor. Bölgede bulunan ve imar planında sokak olarak görünen Sercan ve Meleknur sokakta iyileştirme çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir, Odunpazarı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel
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