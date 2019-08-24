Son Dakika Haberleri: Tepki çeken 'emine bulut' paylaşımına gözaltı (2)
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Tepki çeken 'emine bulut' paylaşımına gözaltı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepki çeken 'emine bulut' paylaşımına gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),


Emine Bulut, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:15 Kaynak: DHA
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