Tepki çeken 'emine bulut' paylaşımına gözaltı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:15 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),
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