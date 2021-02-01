Tepki çeken görüntü! "Para etmiyor" diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü - Son Dakika

Tepki çeken görüntü! "Para etmiyor" diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü

01.02.2021 07:49
Tepki çeken görüntü!

Antalya'da çiftçiler domatesin ucuza alınmasına isyan etti. "Domates 5 lira diyorlar ama domates beş para etmiyor" diyen bir çiftçi kasa dolusu domatesleri çöpe attı.

Antalya'da halde satış yapamayan çiftçilerin, ellerinde kalan domatesleri çöpe attığı görüldü. Görüntülerde esnaf olduğu değerlendirilen bir kişi, "Antalya'da domates para etmiyor, hepsi çöpe gidiyor" diyerek kasalarca domatesi çöp arabasına boşalttı.

Nakliye parası, halde bulundurma parasının masraflı olduğunu söyleyen çiftçiler, domatesin ucuza alındığını belirterek duruma bu şekilde tepkilerini gösterdi.

VİCDANLARI SIZLATTI

Öte yandan gıda fiyatlarındaki önlemeyen artışlar, vatandaşın elini kolunu bağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fahiş fiyat artışına müsaade etmeyeceklerini belirtip "Vatandaşımızın ezilmesine izin vermeyeceğiz" demişti. Böyle bir dönemde kasalarca domatesin çöpe atılması ise izleyenlerin vicdanını sızlattı. Videoyu görenler, yüksek fiyatlar nedeniyle evine istediği gibi alışveriş yapamayan insanlarla empati yapılması gerektiğini söyledi.

Tepki çeken görüntü! Para etmiyor diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü

Domates, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepki çeken görüntü! 'Para etmiyor' diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü - Son Dakika


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