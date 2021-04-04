AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı - Son Dakika

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 103 emekli amiral gece yarısı bir bildiri yayımladı. Bu bildiriye siyasilerden tepkiler gecikmedi.

"BURHAN ALTINTOP TARZI BİR KOMEDİ, İNSANLARIN GÜLÜP GEÇTİKLERİ BİR OBJE"

Konuyla CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şunları ifade etti:

"Bildirinin yayınlandığı saat ve içerik noktasında eski alışkanlıkların devam ettiğini görüyoruz. Eskiden değişimler söz konusu olduğunda birileri düğmeye basmaya çalıştı. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı milletimiz gereken cevabı verdi. Emekli amiraller ve söyledikleri ifadelere bakılacak olursa kabul edilebilecek ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. Emekli, eski Türkiye özlemi olan kişilerin açıkçası yapmış olduğu bir bildiri. Burhan Altıntop tarzı bir komedi, insanların gülüp geçtikleri obje haline dönmüştür. CHP'nin tavrı, CHP burada amalarla bunu meşrulaştırma noktasına gitmiştir. İlk etapta tepki vermeden sessiz kalmayı yeğleseler de daha çok meşrulaştırma içinde olduklarını görüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"BAŞSAVCILIK SUÇ UNSURU OLDUĞU KANAATİNDE Kİ SORUŞTURMA AÇMIŞTIR"

Şu anda Montrö anlaşması ile alakalı çalışma olduğunu hiç kimse duymadı. Bu anlaşmaların tamamı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda taraf olan ülkelerle oturulup her zaman müzakereler yapılabilir. Başsavcılığın bir suç unsuru olduğu kanaatinde ki soruşturma açmıştır. Bu konu gündemimizin ana maddelerinden biri olacaktır.

"ULUSLARARASI BOYUTU OLDUĞUNU DA DÜŞÜNÜYORUM"

Bildirinin zamanlaması, yine gece yarısı bildirisi. Hem mavi vatanda, hem Azerbaycan'da, Libya'da önemli kazanımlar elde etmiş, emekli olmadan önce muvazzaf askerken mavi vatanla ilgili konum ortaya koymamış kişilerin donanmanın en güçlü olduğu zamanda. Uluslararası boyutu olduğunu da düşünüyorum.

"ÇOK DA DİKKATE ALMIYORUZ"

Bildiriyi çok da dikkate alıyoruz değil. Muvazzaflar tarafından bildirilere muhatap olmuş bir iktidarız. Zamanı ve dönemi itibari ile baktığımızda yaptığımız dış politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini, eylemlerini devam ettireceklerini gösteriyor."