TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI - Son Dakika
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TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI

14.04.2022 14:09

İSTANBUL'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.

Polis farklı tarihlerde Pakistan uyruklu Cüneyt R.'nin İstanbul'da deniz kenarında, metro ve caddelerde kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirledi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da gözaltına aldı.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI
TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI
TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI
TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI
TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI
TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEPKİ ÇEKEN PAKİSTANLI YAKALANDI - Son Dakika


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